Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2010
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:34

Успели в свое время взять семейную ипотеку под очень выгодный процент, премиальными на НГ планируем закрыть ее и думаем над расширением жилья. Пока присматриваемся к предложениям от банков, смущает, что вроде как на эту программу поставили ограничение, типа теперь можно семейную ипотеку один раз взять. Кто-то что-то слышал?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2006
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:43

Недавно на сайте https://www.mbk.ru/blogs/kakoi-budet-st ... iu-ipoteku читала про семейную ипотеку, да, ограничили. И вы знаете, я даже этому рада, может хоть сейчас цены на недвижимость перестанут расти такими темпами. Правда, там есть исключения. Если вы, например, сейчас еще одного ребенка родите, то снова сможете взять ипотеку на льготных условиях. Только к этому еще нужно будет текущую ипотеку полностью закрыть.
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