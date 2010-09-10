Подскажите
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Подскажите
Успели в свое время взять семейную ипотеку под очень выгодный процент, премиальными на НГ планируем закрыть ее и думаем над расширением жилья. Пока присматриваемся к предложениям от банков, смущает, что вроде как на эту программу поставили ограничение, типа теперь можно семейную ипотеку один раз взять. Кто-то что-то слышал?
Re: Подскажите
Недавно на сайте https://www.mbk.ru/blogs/kakoi-budet-st ... iu-ipoteku читала про семейную ипотеку, да, ограничили. И вы знаете, я даже этому рада, может хоть сейчас цены на недвижимость перестанут расти такими темпами. Правда, там есть исключения. Если вы, например, сейчас еще одного ребенка родите, то снова сможете взять ипотеку на льготных условиях. Только к этому еще нужно будет текущую ипотеку полностью закрыть.
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