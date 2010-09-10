Онлайн курсы

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2007
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Онлайн курсы

Сообщение klonik » 14 минут назад

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно сравнивать онлайн-школы между собой? Хочу записаться на курсы по программированию, но не могу определиться с выбором. Какие аспекты стоит учитывать при сравнении разных платформ?
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