Онлайн курсы
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Онлайн курсы
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно сравнивать онлайн-школы между собой? Хочу записаться на курсы по программированию, но не могу определиться с выбором. Какие аспекты стоит учитывать при сравнении разных платформ?
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