Сообщение klonik » Сегодня, 11:22

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно сравнивать онлайн-школы между собой? Хочу записаться на курсы по программированию, но не могу определиться с выбором. Какие аспекты стоит учитывать при сравнении разных платформ?