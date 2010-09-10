Онлайн курсы

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2009
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Онлайн курсы

Сообщение klonik » Сегодня, 11:22

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно сравнивать онлайн-школы между собой? Хочу записаться на курсы по программированию, но не могу определиться с выбором. Какие аспекты стоит учитывать при сравнении разных платформ?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2013
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Онлайн курсы

Сообщение zevc » Сегодня, 12:58

Привет! Отличный вопрос! Для сравнения онлайн-школ я бы посоветовала использовать платформу TutorTop. Там есть удобные инструменты для сопоставления различных аспектов обучения. Эта статья, которая поможет тебе https://trinixy.ru/252813-kriterii-srav ... ortop.html . Обрати внимание на такие факторы, как программа обучения, формат занятий, стоимость, отзывы учеников и возможность получения сертификата. Удачи в выборе курсов по программированию!
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