Онлайн курсы
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Онлайн курсы
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно сравнивать онлайн-школы между собой? Хочу записаться на курсы по программированию, но не могу определиться с выбором. Какие аспекты стоит учитывать при сравнении разных платформ?
Re: Онлайн курсы
Привет! Отличный вопрос! Для сравнения онлайн-школ я бы посоветовала использовать платформу TutorTop. Там есть удобные инструменты для сопоставления различных аспектов обучения. Эта статья, которая поможет тебе https://trinixy.ru/252813-kriterii-srav ... ortop.html . Обрати внимание на такие факторы, как программа обучения, формат занятий, стоимость, отзывы учеников и возможность получения сертификата. Удачи в выборе курсов по программированию!
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