Онлайн курсы

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2009
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Онлайн курсы

Сообщение klonik » Сегодня, 12:33

Здравствуйте! У меня есть вопрос о Tutortop. Слышала, что это современный маркетплейс онлайн-курсов. Но как обстоит дело с взаимодействием между студентами и преподавателями? Есть ли возможность задавать вопросы и получать поддержку?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2013
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Онлайн курсы

Сообщение zevc » Сегодня, 12:53

Добрый день! Вот ссылочка на статью https://smartpress.by/news/76987/ которая вам поможет понять все ньюансы. На Tutortop вы можете задавать вопросы во время прямых трансляций, а также получать обратную связь по письменным заданиям. Это создает атмосферу поддержки и вовлеченности, что важно для успешного обучения.
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