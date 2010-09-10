Сообщение klonik » Сегодня, 12:33

Здравствуйте! У меня есть вопрос о Tutortop. Слышала, что это современный маркетплейс онлайн-курсов. Но как обстоит дело с взаимодействием между студентами и преподавателями? Есть ли возможность задавать вопросы и получать поддержку?