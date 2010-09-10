Экспорт куриного мяса

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2009
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Экспорт куриного мяса

Сообщение klonik » Сегодня, 12:47

Экспорт птицы от нас в Европу сейчас реален? Есть знакомые, которые живут в Европе. Жалуются на отсутствие курятины на полках. Появляется редко и дорогая, почти деликатес. Есть мысли использовать эту ситуацию для открытия нового направления бизнеса. Все ли так просто?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2013
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Экспорт куриного мяса

Сообщение zevc » 23 минуты назад

В Европу не суйтесь, у нас сейчас с ними официально никаких дел иметь нельзя. Нет, экспорт куриного мяса туда есть, конечно, но птицу вывозят по серым схемам, преимущественно через Казахстан. Чем грозит такая деятельность вы должны понимать, в это все лучше не соваться. Но! Официально – и очень выгодно – сейчас можно возить в страны СНГ, в Саудовскую Аравию. Не рассматриваете такой вариант?
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