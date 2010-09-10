Экспорт куриного мяса
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Экспорт куриного мяса
Экспорт птицы от нас в Европу сейчас реален? Есть знакомые, которые живут в Европе. Жалуются на отсутствие курятины на полках. Появляется редко и дорогая, почти деликатес. Есть мысли использовать эту ситуацию для открытия нового направления бизнеса. Все ли так просто?
Re: Экспорт куриного мяса
В Европу не суйтесь, у нас сейчас с ними официально никаких дел иметь нельзя. Нет, экспорт куриного мяса туда есть, конечно, но птицу вывозят по серым схемам, преимущественно через Казахстан. Чем грозит такая деятельность вы должны понимать, в это все лучше не соваться. Но! Официально – и очень выгодно – сейчас можно возить в страны СНГ, в Саудовскую Аравию. Не рассматриваете такой вариант?
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