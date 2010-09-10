Сообщение klonik » Сегодня, 12:47

Экспорт птицы от нас в Европу сейчас реален? Есть знакомые, которые живут в Европе. Жалуются на отсутствие курятины на полках. Появляется редко и дорогая, почти деликатес. Есть мысли использовать эту ситуацию для открытия нового направления бизнеса. Все ли так просто?