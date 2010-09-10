Тесты по ПДД

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Тесты по ПДД

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 18:56

На каком сервисе можно хорошо изучить все новые тесты по ПДД действующие в Украине?
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