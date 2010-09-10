Тесты по ПДД
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Тесты по ПДД
На каком сервисе можно хорошо изучить все новые тесты по ПДД действующие в Украине?
Re: Тесты по ПДД
Вы можете отлично подготовиться к сдаче тестов по ПДД с помощью сервиса https://green-way.com.ua/ru У них подробно разобраны все 2500 тестов. Используются современные методические материалы благодаря чему в тестировании и обучении они применяют только фотореалистичные 3D-иллюстрации
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