Тесты по ПДД

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Тесты по ПДД

Сообщение Шапошникова » Вчера, 18:56

На каком сервисе можно хорошо изучить все новые тесты по ПДД действующие в Украине?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Тесты по ПДД

Сообщение Радищева » 51 минуту назад

Вы можете отлично подготовиться к сдаче тестов по ПДД с помощью сервиса https://green-way.com.ua/ru У них подробно разобраны все 2500 тестов. Используются современные методические материалы благодаря чему в тестировании и обучении они применяют только фотореалистичные 3D-иллюстрации
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