Подскажите
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Подскажите
Всем добрый день, подскажите, пожалуйста, где можно приобрести женский универсальный манекен. Сама искала у себя в городе, нигде нет в наличии, может, есть какой-нибудь сайт производителя, где возможно сделать заказ.
Re: Подскажите
Добрый вечер, знаете, сколько раз заказывали манекены для себя, у них всегда все было в наличии, вот их ссылка на сайт https://iminera.ru/ . По качеству могу сказать, меня все устраивает. Персонал хорошо общается, помогает, когда есть сомнения. Выбор большой различных манекенов, есть из чего выбрать.
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