Сообщение zevc » Сегодня, 13:32

Всем добрый день, подскажите, пожалуйста, где можно приобрести женский универсальный манекен. Сама искала у себя в городе, нигде нет в наличии, может, есть какой-нибудь сайт производителя, где возможно сделать заказ.