Сообщение zevc » 53 минуты назад

Всем привет! Собираюсь заняться ремонтом крыши на своем загородном доме. Хочется выбрать материал, который будет служить долго и не доставлять хлопот. Слышала про шифер, но не уверена, насколько он хорош. Может, кто-то использовал его и может поделиться опытом? Какие плюсы и минусы?