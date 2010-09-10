Ремонтом крыши
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Ремонтом крыши
Всем привет! Собираюсь заняться ремонтом крыши на своем загородном доме. Хочется выбрать материал, который будет служить долго и не доставлять хлопот. Слышала про шифер, но не уверена, насколько он хорош. Может, кто-то использовал его и может поделиться опытом? Какие плюсы и минусы?
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