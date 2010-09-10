Ремонтом крыши

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2015
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ремонтом крыши

Сообщение zevc » Сегодня, 16:19

Всем привет! Собираюсь заняться ремонтом крыши на своем загородном доме. Хочется выбрать материал, который будет служить долго и не доставлять хлопот. Слышала про шифер, но не уверена, насколько он хорош. Может, кто-то использовал его и может поделиться опытом? Какие плюсы и минусы?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2011
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Ремонтом крыши

Сообщение klonik » Сегодня, 18:53

Привет! Я недавно перекрывала крышу на даче шифером и могу сказать, что это отличный выбор. Вот, кстати, нашла хорошую статью на эту тему https://prihoz.ru/articles/full/instrum ... jmaterial/ . Почитай, думаю, тебе будет полезно. Лично я довольна своим выбором и тебе рекомендую рассмотреть этот вариант.
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