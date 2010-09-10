Новости о элитной недвижимости
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Новости о элитной недвижимости
Где можно читать свежие новости в сфере элитной недвижимости?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Новости о элитной недвижимости
Новости про элитную недвижимость в Сочи можно читать на портале https://lux-sochi.ru/ Он посвящен обзорам премиального сегмента рынка и там есть информация обо всех проектах которые или уже введены в эксплуатацию или скоро будут. Можно увидеть цены и планировки квартир и коттеджей.
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