Написание книги
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Написание книги
Занимаюсь психологией уже давно. Даже специально устроилась в медицинское заведение, чтобы помогать людям. Я уверена, что каждому человеку нужна профессиональная консультация психолога. Поэтому мне предлагают написать книгу, но как это сделать, ведь я в этом ничего не понимаю?
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