Написание книги
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Написание книги
Занимаюсь психологией уже давно. Даже специально устроилась в медицинское заведение, чтобы помогать людям. Я уверена, что каждому человеку нужна профессиональная консультация психолога. Поэтому мне предлагают написать книгу, но как это сделать, ведь я в этом ничего не понимаю?
Re: Написание книги
Сейчас с книгами стало гораздо проще. Как бы странно не звучало, но за вас может книгу написать опытный специалист, почётный Доктор медицинских наук и автор многих других книг. При чем автором книг будете считаться вы. Никто не узнает, что книгу написали не вы. Зато от этого вы получите одни преимущества. ВЫ сможете расширить свою практику и повысьте свой профессиональный статус, став автором книги, которая поможет людям достигать успеха. Если вам это интересно, то рекомендую перейти на сайт https://balanovbooks.ru/ и более подробно узнать об этой информации. Если обратитесь, то таким образом у вас увеличится доход, придут новые клиенты, а также больше будут людей интересоваться вашей деятельностью в социальных сетях.
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