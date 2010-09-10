Сообщение klonik » Сегодня, 16:31

Занимаюсь психологией уже давно. Даже специально устроилась в медицинское заведение, чтобы помогать людям. Я уверена, что каждому человеку нужна профессиональная консультация психолога. Поэтому мне предлагают написать книгу, но как это сделать, ведь я в этом ничего не понимаю?