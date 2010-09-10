Дизайн квартиры
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Дизайн квартиры
Сейчас вообще можно найти хорошего дизайнера квартиры в Санкт-Петербурге? Чтобы работы были хорошие и стоимость услуги невысокая. Вчера весь вечер после работы просидела, но так и не смогла выбрать. Может, есть у вас знакомый дизайнер?
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