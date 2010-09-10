Дизайн квартиры

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2014
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Дизайн квартиры

Сообщение klonik » Сегодня, 17:16

Сейчас вообще можно найти хорошего дизайнера квартиры в Санкт-Петербурге? Чтобы работы были хорошие и стоимость услуги невысокая. Вчера весь вечер после работы просидела, но так и не смогла выбрать. Может, есть у вас знакомый дизайнер?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2017
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Дизайн квартиры

Сообщение zevc » 52 минуты назад

Знакомого, кто делает дизайн квартир СПб нет. Но я могу тебе посоветовать обратиться в дизайн-студию Dreams. Недавно тоже искала дизайнера и наткнулась на эту студию, посмотрела их работы и очень мне понравились они. Если честно, то я думала, что у дизайн-интерьера стоит очень дорого и доступен только богатым людям. Но оказывается это совсем не так. Потому что у меня знакомая обращалась к дизайнеру интерьера, чтобы сделать красивый ремонт в квартире-студии. Вышло у нее не очень дорого, следовательно, воспользоваться такой услугой может практически каждый. Так что рекомендую тебе эту дизайн-студию, посмотри уже их готовые проекты.
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