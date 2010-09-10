Дизайн квартиры
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Дизайн квартиры
Сейчас вообще можно найти хорошего дизайнера квартиры в Санкт-Петербурге? Чтобы работы были хорошие и стоимость услуги невысокая. Вчера весь вечер после работы просидела, но так и не смогла выбрать. Может, есть у вас знакомый дизайнер?
Re: Дизайн квартиры
Знакомого, кто делает дизайн квартир СПб нет. Но я могу тебе посоветовать обратиться в дизайн-студию Dreams. Недавно тоже искала дизайнера и наткнулась на эту студию, посмотрела их работы и очень мне понравились они. Если честно, то я думала, что у дизайн-интерьера стоит очень дорого и доступен только богатым людям. Но оказывается это совсем не так. Потому что у меня знакомая обращалась к дизайнеру интерьера, чтобы сделать красивый ремонт в квартире-студии. Вышло у нее не очень дорого, следовательно, воспользоваться такой услугой может практически каждый. Так что рекомендую тебе эту дизайн-студию, посмотри уже их готовые проекты.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость