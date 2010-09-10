Салон красоты

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2014
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Салон красоты

Сообщение klonik » Сегодня, 19:06

Доброго дня всем. Подскажите, контакты либо ссылку на сайт центра красоты в городе Волгоград хочу посетить, когда буду в командировке. Только, пожалуйста, рекомендуйте только проверенных специалистов.
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