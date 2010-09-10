Салон красоты
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Салон красоты
Доброго дня всем. Подскажите, контакты либо ссылку на сайт центра красоты в городе Волгоград хочу посетить, когда буду в командировке. Только, пожалуйста, рекомендуйте только проверенных специалистов.
Re: Салон красоты
Добрый день, знаете, могу посоветовать этот прекрасный салон красоты https://wella-lux.ru/ , он находится в нашем замечательном городе Волгограда, который расположен в центральном районе. Здесь вы для себя найдете весь спектр в красоте и косметологии. Еще, что мне нравится так, это их магазинчик по продаже профессиональной косметики.
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