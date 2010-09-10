Китайские электромобили купить в Москве

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Китайские электромобили купить в Москве

Сообщение Buneyaz » Вчера, 23:57

Камрады, где сегодня можно максимально выгодно купить китайские электромобили в Москве? Меня конкретно интересует электрокар Xiaomi SU7, хочу уложиться до 5,5 млн рублей. Может у вас есть знакомые, которые работают в дилерских центрах или компаниях по прямой поставке авто из Китая? Поделитесь контактами, пожалуйста.
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