Китайские электромобили купить в Москве
Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.
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Китайские электромобили купить в Москве
Камрады, где сегодня можно максимально выгодно купить китайские электромобили в Москве? Меня конкретно интересует электрокар Xiaomi SU7, хочу уложиться до 5,5 млн рублей. Может у вас есть знакомые, которые работают в дилерских центрах или компаниях по прямой поставке авто из Китая? Поделитесь контактами, пожалуйста.
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