Сообщение zevc » Сегодня, 15:30

Девочки, кто-нибудь пробовал заказывать готовое питание на дом? Устала каждый день думать, что готовить, хочется чего-то полезного и вкусного, но времени совсем не хватает на кухню. Может, посоветуете надежную службу доставки здоровой еды?