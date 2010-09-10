Доставка еды

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Доставка еды

Сообщение zevc » Сегодня, 15:30

Девочки, кто-нибудь пробовал заказывать готовое питание на дом? Устала каждый день думать, что готовить, хочется чего-то полезного и вкусного, но времени совсем не хватает на кухню. Может, посоветуете надежную службу доставки здоровой еды?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2015
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Доставка еды

Сообщение klonik » 25 минут назад

Привет! Я уже давно пользуюсь сервисом правильного питания и могу с уверенностью сказать - это просто спасение для современной женщины. Если хочешь чтобы всегда была еда на неделю, то этот сервис - твой идеальный выбор. У них потрясающий выбор рационов, всегда свежие продукты, вкусные и полезные блюда. Я заказывала там много раз, всегда остаюсь довольна - и время экономлю, и правильно питаюсь.
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