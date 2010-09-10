Сообщение klonik » Сегодня, 13:32

Для первого обмена какой сервис посоветуете? Кошелек был создан полгода назад, вывод будет на карту, сумма небольшая. Пока тонкости обмена не известны, по отзывам пробовали выбирать сервис, там как-то сложно все. Отзывов много, многие похожи…