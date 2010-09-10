Обменник

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2016
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Обменник

Сообщение klonik » Сегодня, 13:32

Для первого обмена какой сервис посоветуете? Кошелек был создан полгода назад, вывод будет на карту, сумма небольшая. Пока тонкости обмена не известны, по отзывам пробовали выбирать сервис, там как-то сложно все. Отзывов много, многие похожи…
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2020
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Обменник

Сообщение zevc » 11 минут назад

К сожалению да, есть обменики, которые просто отзывы покупают, чтобы оказаться в верхних строчках рейтинга. А нормальные, вот этот https://obmenat24.com/ru , например, в ТОП из-за этого не попадают. Кстати, этот обменик для первого раза просто идеально подойдет. Все максимально просто, никаких нюансов, да и минимальная сумма у них небольшая. Рекомендую и для первого обмена, и для всех последующих.
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