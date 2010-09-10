Продажа авто

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2023
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Продажа авто

Сообщение zevc » Сегодня, 12:46

Доброго дня всем. Сегодня нас обрадовали на работе, у нас будет новый служебный автомобиль, только вот от старого мне дали задание найти компанию, которая занимается покупкой машин с пробегом, кто сможет помочь с поиском.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Продажа авто

Сообщение klonik » Сегодня, 19:49

Добрый день, я вам посоветую обратиться к ним за помощью, вот их ссылка на сайт https://kupim-avtomobil.ru/ . Они профессионально занимаются покупкой автомобилей практически в любом состоянии. У них имеется большой опыт в этой сфере. Оценщик может приехать к вам буквально за 30 минут и проконсультировать на месте о стоимости машины.
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