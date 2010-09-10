Сообщение zevc » Сегодня, 12:46

Доброго дня всем. Сегодня нас обрадовали на работе, у нас будет новый служебный автомобиль, только вот от старого мне дали задание найти компанию, которая занимается покупкой машин с пробегом, кто сможет помочь с поиском.