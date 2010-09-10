Отдых в Таиланде

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2023
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Отдых в Таиланде

Сообщение zevc » Сегодня, 13:47

Куда можно съездить за границу, чтобы отдохнуть душой и телом недорого? Я рассматриваю Таиланд, только вот не знаю куда лучше поехать. Хотим с мужем и друзьями поехать, чтобы там пляж был хороший, фрукты и по стоимости недорого. Может, что подскажите?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Отдых в Таиланде

Сообщение klonik » Сегодня, 19:55

Если хотите недорого отдохнуть в Таиланде, то рекомендую поехать в Паттайю. Недорогой курорт, при чем удобный и интересный. Море фруктов, отелей, есть пляжи, при чем в очень хорошем состоянии. Мы несколько лет назад ездили, нам очень понравилось. Вообще, изначально считалось, что курорт Паттайя развратная, там секс и преступность. Но мы все равно решили туда поехать и ничего подобного не подтвердилось. Наоборот мне показалось, что очень культурно все, много отдыхать семейных пар с детьми. Я вам могу посоветовать почитать вот этот блог https://life-trip.ru . Он в принципе вообще про Таиланд, думаю вам будет интересно почитать. Узнаете многое и возможно потом сможете решить куда вам ехать.
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