Сообщение zevc » Сегодня, 13:47

Куда можно съездить за границу, чтобы отдохнуть душой и телом недорого? Я рассматриваю Таиланд, только вот не знаю куда лучше поехать. Хотим с мужем и друзьями поехать, чтобы там пляж был хороший, фрукты и по стоимости недорого. Может, что подскажите?