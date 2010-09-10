Подскажите
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Подскажите
Ищу хороший, переносной газоанализатор. Где его приобрести? Смотрела в интернете и выходят несколько компаний, которые реализуют такую технику. Если вы работаете с такой техникой или на работе у вас используется, где приобретали?
Re: Подскажите
У нас на предприятии есть несколько переносных газоанализаторов. Чаще используем СГГ-20Микро, потому что он компактный и им более комфортно пользоваться. Также есть у нас еще и ГАНК-4 Ех (А)(Р)(АР) газоанализатор. Но он будет уже по массивнее, подороже, но более функциональный. Если вам нужно приобрести газоанализаторы, то можете это сделать тут https://gazoanalit.ru . Мы часто тут приобретаем оборудование, а также и обслуживаемся у них. Так как у них есть все необходимые специалисты для ремонта и обслуживания техники. Про других компаний я ничего вам сказать не могу, так как мы не работали. Но знаю, что и у других компаний тоже приобретают. Но тут преимуществом является, что первая поверка уже включена в стоимость самого оборудования.
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