Сообщение zevc » Сегодня, 14:13

Ищу хороший, переносной газоанализатор. Где его приобрести? Смотрела в интернете и выходят несколько компаний, которые реализуют такую технику. Если вы работаете с такой техникой или на работе у вас используется, где приобретали?