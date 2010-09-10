Авто из США
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Авто из США
У кого был опыт покупки автомобилей из США с аукциона? Я бы взяла так американский автомобиль, но меня гложут сомнения большие. Вдруг машина после какого-нибудь ДТП почему вот от него отказался американец?
Re: Авто из США
Я думаю, что тебе не стоит переживать, так как авто из США перед привозом в Беларусь тщательно проверяется. Я особо в этом не сильна по поводу аукционных автомобилей. Но в одно время тоже хотел заказать и очень много информации читала про эту процедуру. Ничего страшного или обычного в ней нет, поэтому вы можете смело заказывать. Главное выбрать надежную компанию, которая привозит из США автомобили. А по поводу самого автомобиля в США можно нанять авто мастера, который тщательно осмотрит автомобиль и напишет детальный отчет. Сейчас все безопасно и очень удобно, так что заказывайте и не переживайте так сильно.
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