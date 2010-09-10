Сообщение klonik » Сегодня, 11:40

У кого был опыт покупки автомобилей из США с аукциона? Я бы взяла так американский автомобиль, но меня гложут сомнения большие. Вдруг машина после какого-нибудь ДТП почему вот от него отказался американец?