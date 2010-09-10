Сообщение klonik » Сегодня, 12:04

С друзьями часто собираемся на природе. Любим уехать далеко за город. В прошлый раз уехали к реке за 250 км от города и даже связь там не ловила. Некоторые уходят погулять в лес, да и просто около лагеря не находятся. Чтобы не переживать было принято закупиться рациями. Если вы покупали такое оборудование, где посоветуете нам взять?