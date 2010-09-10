Покупка рации
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Покупка рации
С друзьями часто собираемся на природе. Любим уехать далеко за город. В прошлый раз уехали к реке за 250 км от города и даже связь там не ловила. Некоторые уходят погулять в лес, да и просто около лагеря не находятся. Чтобы не переживать было принято закупиться рациями. Если вы покупали такое оборудование, где посоветуете нам взять?
Re: Покупка рации
Рация отличная вещь в лесу, поэтому если будете брать берите помощнее и денег не жалейте. А то просто будет игрушка и толку от нее не будет. Мы покупали тут, правда сейчас вам не скажу какая именно модель. Но если вы хотите, то я могу завтра сходить до гаража и посмотреть. А потом вам тут же отписаться могу, если нужно это вам. Сразу могу сказать, что рация у нас старенькая, давно покупали. Мне кажется, что даже сейчас очень много разных есть, более современных. Вы перейдите на сайт и посмотрите ассортимент. Все они отличаются не только внешним видом, но еще и техническими характеристиками. Тем более преимуществом покупки в этом интернет-магазине является настройка от профессионалов. После получения вы можете смело ей пользоваться.
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