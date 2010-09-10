Сообщение klonik » Сегодня, 13:00

Здравствуйте, сейчас много информации есть касаемо ручка с электронным замком SH-I. Мне бы очень хотелось знать о преимуществах ее. Если кто-то работает или просто имел дело с такой системой, очень интересно мне знать ваше мнение.