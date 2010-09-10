Электронный замок

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2024
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Электронный замок

Сообщение klonik » Сегодня, 13:00

Здравствуйте, сейчас много информации есть касаемо ручка с электронным замком SH-I. Мне бы очень хотелось знать о преимуществах ее. Если кто-то работает или просто имел дело с такой системой, очень интересно мне знать ваше мнение.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2028
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Электронный замок

Сообщение zevc » Сегодня, 18:25

Добрый день, я имела как-то дело с такой ручкой. Современное и передовое решение эти ручки. Если нужна безопасность можно применить такую систему. Потому что уровень безопасности от нее находится на высоте. Можно ручку с электронным замком использовать с разными системами. На самом деле если вас так интересует такая система, то вы ней можете более подробно узнать тут https://skud.agrg.ru/readers/sh-i . Узнаете даже где чаще всего применяется в современном мире такие руки. Мне вот кажется, что это какой-то новый более современный метод безопасности. Потому что в скором времени начнут его применять многие компании для безопасности.
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