Сообщение klonik » Сегодня, 13:25

Какая из компании может предложить хорошие условия на оптовые поставки металла. Нашей компании нужны не только трубы, но и металлические листы разных размеров и толщины. Поэтому если на примете есть компания, к которой можно обратиться буду очень благодарна.