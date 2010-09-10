Сообщение klonik » Сегодня, 16:22

Девочки, подскажите, где можно купить удобное кресло для работы из дома? Я ищу что-то стильное и комфортное, чтобы проводить много времени за компьютером. Может, у кого-то есть хорошие рекомендации по магазинам или моделям?