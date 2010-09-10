Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2024
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:22

Девочки, подскажите, где можно купить удобное кресло для работы из дома? Я ищу что-то стильное и комфортное, чтобы проводить много времени за компьютером. Может, у кого-то есть хорошие рекомендации по магазинам или моделям?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2028
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:10

Привет! Я недавно искала кресло и нашла отличный сайт, где можно выбрать из множества моделей. Я сама заказывала там не раз и осталась очень довольна. Посмотри кресло от производителя тут. У них большой выбор, цены приемлемые, а качество на высоте. Уверена, ты найдешь то, что тебе нужно!
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