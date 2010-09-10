Автомат для производства и формовки котлет

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2030
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Автомат для производства и формовки котлет

Сообщение zevc » Сегодня, 12:05

Здравствуйте! Я планирую открыть собственное кафе и ищу информацию о том, какое оборудование мне понадобится для эффективного производства котлет. Слышала, что автомат для их формовки может стать хорошим решением.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2026
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Автомат для производства и формовки котлет

Сообщение klonik » Сегодня, 13:00

Здравствуйте! Поздравляю с решением открыть кафе! Автомат для производства и формовки обеспечивает высокую производительность, что особенно важно в часы пик. Благодаря автоматизации вы сможете сократить время на подготовку и формовку котлет, а значит, быстрее обслуживать клиентов. Более подробнее узнать можно тут https://oglasi.ru/novosti/45688-pochemu ... dstve.html .
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