Подскажите
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Подскажите
Девочки, подскажите, где можно найти информацию о здоровом питании в Москве? Хочу начать правильно питаться, но не знаю, с чего начать. Может, кто-то знает хорошие ресурсы или советы по этому поводу?
Re: Подскажите
Привет! Я тоже искала информацию на эту тему и нашла отличный сайт. Чтобы узнать больше про питание в Москве, рекомендую заглянуть на него. Там есть много полезных статей и рекомендаций по здоровому питанию, меню и даже рецепты. Это действительно помогло мне разобраться в вопросах питания!
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