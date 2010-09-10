Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2026
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:51

Девочки, подскажите, где можно найти информацию о здоровом питании в Москве? Хочу начать правильно питаться, но не знаю, с чего начать. Может, кто-то знает хорошие ресурсы или советы по этому поводу?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2030
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:08

Привет! Я тоже искала информацию на эту тему и нашла отличный сайт. Чтобы узнать больше про питание в Москве, рекомендую заглянуть на него. Там есть много полезных статей и рекомендаций по здоровому питанию, меню и даже рецепты. Это действительно помогло мне разобраться в вопросах питания!
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