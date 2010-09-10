Сообщение zevc » Сегодня, 14:51

Мне важно найти гостиницу с удобными условиями: рабочее пространство в номере, хороший интернет, возможность полноценно отдохнуть и подготовиться к встречам. Идеально, если будет хороший завтрак и удачное расположение. Какие есть надежные варианты для командированных?