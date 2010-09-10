Отель

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2031
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Отель

Сообщение zevc » Сегодня, 14:51

Мне важно найти гостиницу с удобными условиями: рабочее пространство в номере, хороший интернет, возможность полноценно отдохнуть и подготовиться к встречам. Идеально, если будет хороший завтрак и удачное расположение. Какие есть надежные варианты для командированных?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2027
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Отель

Сообщение klonik » Сегодня, 19:25

Недавно я останавливалась в alliance-hotels, и могу сказать, что это был действительно отличный выбор. Номер был оборудован всем необходимым: удобная кровать, рабочий стол, кондиционер, холодильник и современный телевизор. Особенно порадовало быстрое подключение к Wi-Fi и вежливый персонал. Цены вполне адекватные, учитывая качество предоставляемых услуг.
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