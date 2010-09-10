Где купить торшер?

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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Где купить торшер?

Сообщение Lionel » Сегодня, 15:48

Подскажите, пожалуйста, где можно купить практичный и функциональный торшер по выгодной цене? А то у меня на рабочем столе дома всегда темно. Настольная лампа мешает. Вот и думаю - может торшер взять?
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Где купить торшер?

Сообщение Venik » Сегодня, 16:05

А мне не очень понравилось с торшером работать. Правда, может, я его выбрал неудачно, но суть в том, что он освещает только угол стола, а дальше тень из-за абажура
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JuniorX
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 01:27

Re: Где купить торшер?

Сообщение JuniorX » Сегодня, 16:35

Да, это просто неудачный выбор. Вы купили торшер, который освещает пространство только строго под ним - то есть там абажур непродуманный - узкий очень, а для рабочего места это не лучшая идея. На мой взгляд лучше подобрать что-то более практичное. Сейчас ведь очень много различных моделей торшеров с самыми разными конструкциям. вот здесь можно купить торшер напольный с любым абажуром, какой вам нравится: https://kupilustry.ru/catalog/torshery
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