Грузоперевозки

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2031
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Грузоперевозки

Сообщение klonik » 38 минут назад

Здравствуйте! Слышала, что в последнее время много компаний занимаются международными перевозками грузов. Подскажите, пожалуйста, какие сайты помогают быстро найти надежных перевозчиков? Как не попасть впросак при выборе транспортной компании?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей