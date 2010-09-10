Ремонт квартиры

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2031
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ремонт квартиры

Сообщение klonik » 19 минут назад

Всем привет! Кто недавно делал ремонт, что у вас вышло по стоимости? У меня однокомнатная квартира и нужно сделать ремонт. Куда вы обращались, мне бы хотя бы узнать в какую стоимость обойдется мне ремонт.
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