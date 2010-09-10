Ремонт квартиры
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Ремонт квартиры
Всем привет! Кто недавно делал ремонт, что у вас вышло по стоимости? У меня однокомнатная квартира и нужно сделать ремонт. Куда вы обращались, мне бы хотя бы узнать в какую стоимость обойдется мне ремонт.
Re: Ремонт квартиры
Привет, тут можно узнать о стоимости ремонта однокомнатной квартиры https://www.only-remontkvartir.ru/remon ... komnatnoy/ . Эта компания занимается современным ремонтом квартир. Берет недорого, а делает качественно. Мы к ним тоже обращались, так они все делали сами. Мы с мужем вообще участия практически не принимали. Кстати, у них на сайте есть калькулятор, где можно рассчитать примерную стоимость ремонта однокомнатной квартиры. Но скажу сразу, что недорогой ремонт у нас вышел. Конечно, все индивидуально и зависит от самой квартиры. У них уже есть фиксированная стоимость конкретных работ, поэтому можно до начала работать рассчитать примерную стоимость. Попробуйте обратиться, хотя бы сможете узнать примерную цену ремонта.
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