Сообщение klonik » Сегодня, 14:29

Всем привет! Кто недавно делал ремонт, что у вас вышло по стоимости? У меня однокомнатная квартира и нужно сделать ремонт. Куда вы обращались, мне бы хотя бы узнать в какую стоимость обойдется мне ремонт.