Сообщение klonik » 12 минут назад

Добрый день! Нужен совет по поводу стеклянных перегородок в офис. Хочу установить в переговорную, но вот думаю стоит или нет? Офис наш собственный и есть возможность возвести полноценную стену. Вот поэтому и есть у меня сомнения, буду рада за ваши советы и комментария по теме.