Стеклянные перегородки

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2031
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Стеклянные перегородки

Сообщение klonik » 12 минут назад

Добрый день! Нужен совет по поводу стеклянных перегородок в офис. Хочу установить в переговорную, но вот думаю стоит или нет? Офис наш собственный и есть возможность возвести полноценную стену. Вот поэтому и есть у меня сомнения, буду рада за ваши советы и комментария по теме.
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