Стеклянные перегородки

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2036
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Стеклянные перегородки

Сообщение klonik » Сегодня, 14:37

Добрый день! Нужен совет по поводу стеклянных перегородок в офис. Хочу установить в переговорную, но вот думаю стоит или нет? Офис наш собственный и есть возможность возвести полноценную стену. Вот поэтому и есть у меня сомнения, буду рада за ваши советы и комментария по теме.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2040
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Стеклянные перегородки

Сообщение zevc » Сегодня, 16:53

Здравствуйте, возводить стену это очень грязная работа. Это сложно в плане закупки материалов, хоть и можно нанять специалистов. Если вам интересно мое мнение, то перегородки стеклянные лучше всего подойдут для офисного помещения. По крайней мере у нас стоит такая перегородка и в каких компаниях я не была на переговорах тоже установлены такие. Если хотите отдельные кабинеты, так и соответствующее помещение нужно было выбирать. Рассмотрите такой вариант как стеклянные перегородки, отличный же вариант для офисных помещений. Их не так сложно устанавливать, достаточно обратиться в компанию, которая занимается их изготовлением и установкой.
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