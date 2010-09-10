Стеклянные перегородки
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Стеклянные перегородки
Добрый день! Нужен совет по поводу стеклянных перегородок в офис. Хочу установить в переговорную, но вот думаю стоит или нет? Офис наш собственный и есть возможность возвести полноценную стену. Вот поэтому и есть у меня сомнения, буду рада за ваши советы и комментария по теме.
Re: Стеклянные перегородки
Здравствуйте, возводить стену это очень грязная работа. Это сложно в плане закупки материалов, хоть и можно нанять специалистов. Если вам интересно мое мнение, то перегородки стеклянные лучше всего подойдут для офисного помещения. По крайней мере у нас стоит такая перегородка и в каких компаниях я не была на переговорах тоже установлены такие. Если хотите отдельные кабинеты, так и соответствующее помещение нужно было выбирать. Рассмотрите такой вариант как стеклянные перегородки, отличный же вариант для офисных помещений. Их не так сложно устанавливать, достаточно обратиться в компанию, которая занимается их изготовлением и установкой.
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