Металлопрокат

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2036
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Металлопрокат

Сообщение klonik » Сегодня, 14:42

Подскажите, где оптом по выгодной цене можно приобрести стальной лист? Самое главное, чтобы металл соответствовал применяемому стандарту, марки, качества, размера и веса. Если где-то постоянно покупаете, дайте ссылку на компанию. А то надоело уже заказывать у разных поставщиков.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2040
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Металлопрокат

Сообщение zevc » Сегодня, 18:15

Я тоже раньше трубы заказывала у одной компании, листы железа у другой, а проволоку медную у третьей. Очень неудобно, потому что приходится ждать доставку в разное время. Так бы приняла все и материал сразу пошел бы в работу. А тут получается, что одно без другого никак не может быть. Потому мы стали заказывать в компании Снабтехмет, вот ссылка на сайт https://snabtechmet.ru . Очень удобно, что есть все, даже мелкий металл и то можно приобрести. Доставка быстрая, а цены и не такие высокие. Зато покупаем все в одном месте и не нужно принимать несколько поставок, что очень удобно. К качеству металла вообще нет никаких претензий. Даже прокат труб очень хороший, часто заказываем у них. Можете тоже заказывать металл у них. К каждому заказчику прикрепляется личный менеджер, что очень удобно.
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