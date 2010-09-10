Сообщение klonik » Сегодня, 14:42

Подскажите, где оптом по выгодной цене можно приобрести стальной лист? Самое главное, чтобы металл соответствовал применяемому стандарту, марки, качества, размера и веса. Если где-то постоянно покупаете, дайте ссылку на компанию. А то надоело уже заказывать у разных поставщиков.