Спецтехника
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Спецтехника
Нужен погрузчик для работы в сельском хозяйстве. Посмотрели мы с мужем и там в основном представлены только китайского производства. Мы ничего против не имеет китайского, у нас у обоих автомобили китайские. Только вот как с обслуживанием будет спецтехники и с гарантией?
Re: Спецтехника
По поводу обслуживания и гарантии вам вообще нечего переживать, потому что есть же официальный дилер. Он, как и положено предоставляет все необходимые услуги. Также на такую технику действует гарантия, конечно если вы покупаете ее новую. Кроме этого они предлагают навесное оборудование и запчасти. Если нужно и с ремонтом такой техники тоже помогут. Сейчас многие дилеры даже предлагают сдать старую технику в счет новой или взять технику в лизинг. Способов приобретения очень много китайской техники. И не нужно думать, что она какая-то плохая. Сейчас в плане техники в Китае все изменилось, поэтому не стоит думать об этом.
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