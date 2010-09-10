Спецтехника

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2036
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Спецтехника

Сообщение klonik » Сегодня, 15:23

Нужен погрузчик для работы в сельском хозяйстве. Посмотрели мы с мужем и там в основном представлены только китайского производства. Мы ничего против не имеет китайского, у нас у обоих автомобили китайские. Только вот как с обслуживанием будет спецтехники и с гарантией?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2040
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Спецтехника

Сообщение zevc » Сегодня, 18:09

По поводу обслуживания и гарантии вам вообще нечего переживать, потому что есть же официальный дилер. Он, как и положено предоставляет все необходимые услуги. Также на такую технику действует гарантия, конечно если вы покупаете ее новую. Кроме этого они предлагают навесное оборудование и запчасти. Если нужно и с ремонтом такой техники тоже помогут. Сейчас многие дилеры даже предлагают сдать старую технику в счет новой или взять технику в лизинг. Способов приобретения очень много китайской техники. И не нужно думать, что она какая-то плохая. Сейчас в плане техники в Китае все изменилось, поэтому не стоит думать об этом.
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