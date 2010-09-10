Сообщение klonik » Сегодня, 15:23

Нужен погрузчик для работы в сельском хозяйстве. Посмотрели мы с мужем и там в основном представлены только китайского производства. Мы ничего против не имеет китайского, у нас у обоих автомобили китайские. Только вот как с обслуживанием будет спецтехники и с гарантией?